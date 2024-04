Bestuurlijke chaos doet Ajax-trainer John van 't Schip weinig: "Ik ben niet zo snel meer verrast"

Met de hakken over de sloot heeft Ajax voor het eerst in vier thuiswedstrijden weer gewonnen in de eigen Johan Cruijff Arena. FC Twente werd met 2-1 verslagen. "Het zijn drie belangrijke punten", zegt Van 't Schip, die met deze overwinning goede zaken doet in de strijd om plaats vijf.

