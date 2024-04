Ajax knokt zich naar driepunter tegen FC Twente na horrorweek

Ajax kwam na de klap van het tegendoelpunt van Twente een stuk sterker uit de kleedkamer. Zo creëerde Brobbey een opgelegde kans. Doelman Unnerstall redde echter de inzet van de Ajax-spits. Hij kon even later alsnog juichen. Brobbey kon vrij inkoppen uit een vrije trap van Kenneth Taylor. De VAR checkte nog wel of het buitenspel was, maar de 1-1 bleef staan.

Bergwijn zorgde in de slotfase voor de comeback. Anass Salah-Eddine vloerde Devyne Rensch in het strafschopgebied. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag er niks in, maar werd door de VAR naar de kant geroepen. Bergwijn nam zijn verantwoordelijkheid en schoot raak: 2-1.

Door de zege heeft Ajax de vijfde plaats weer overgenomen van NEC. De Nijmegenaren spelen zondagavond nog tegen PEC Zwolle. De eerstvolgende tegenstander van Ajax is Excelsior Rotterdam op 24 april.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato (Sosa/82), Taylor (Vos/95); Mannsverk, Van den Boomen (Tahirovic/46); Godts (Gaaei/96), Brobbey, Bergwijn