Ajax RvC-voorzitter Michael Van Praag verdedigt handelen: "Ik volg beursregels"

In het radioprogramma van Leo Driessen worden de volgende vragen gesteld aan Van Praag:

Als Kroes onbezoedeld was, was hij dan nog de juiste man voor Ajax?

Natuurlijk wel. Door de vorige directie en RvC is hij aangetrokken en benoemd. Daar was ik zelf ook heel blij mee.

Jij hebt ook je best gedaan om hem eerder naar Ajax te halen?

Zeker. Ik ben met Louis van Gaal nog naar AZ geweest.

Heb je met terugwerkende kracht spijt van je eigen daadkracht?

Nee hoor. Ik heb deze week tien journalisten te woord gestaan en voor vijf camera's gestaan. Ik heb een uitgebreid interview gegeven aan Ajax Life. Daar kan je mijn verhaal lezen. Ik ga hier niet zeggen of ik te krachtig of niet krachtig heb gedaan. Ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid als voorzitter van de RvC. Dat is een andere verantwoordelijkheid dan de mensen hier aan tafel. Die kunnen veel vrijer hierover denken. Ik heb mij aan bepaalde regels te houden en aan een bepaalde mores bij een beursgenoteerde onderneming is. En dat doe ik.

Wat ik belangrijk vind, is de reputatie van Ajax en mijn eigen reputatie. Ethisch en goed sportbestuur. Ik wil mij niet laten leiden door emoties. Ik heb heel veel geleerd van wat er kan gebeuren als je je laat leiden door emoties. Uefa-voorzitter Michel Platini kon gewoon in Turkije zeggen bij een congres: wij geven het WK aan Turkije want ze hebben het al drie keer geprobeerd. Dat is niet ethisch en daar zijn bepaalde regels voor.

Heb je Louis van Gaal nog gesproken voor je besluit over Kroes?

Ik heb met iedereen gesproken. Jij zegt je, maar wij hebben met zijn zessen de beslissing genomen. Dat is heel erg belangrijk. Wat je ziet, is dat de pijlen worden gericht op de boodschapper. Don't shoot the messenger. Dat is niet terecht.

Wat is in een gezelschap van zes de doorslaggevende reden geweest om meteen zo te handelen en niet het onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) af te wachten?

Jongens, ik kan jullie melden dat wij daar ook over hebben gedacht. De AFM is geen rechtsprekende of bemiddelende organisatie. Wat de AFM doet, is beursgenoteerde ondernemingen controleren. Of ze de regels volgen en hoe ze de regels interpreteren. Het wordt niet voor niets de beurswaakhond genoemd. Het is geen organisatie waar je naartoe kan gaan om te vragen of ze ergens een oordeel over kunnen vellen. Dat is de taak van de AFM niet en hebben ze nog nooit gedaan. Dat gaan ze nu ook niet doen.

Wat is de waarde van de AFM dan?

Dat ze een onderzoek kunnen instellen naar bijvoorbeeld Ajax en kunnen kijken wat is hier gebeurd. Op welke manier neemt de leiding beslissingen. Houden ze zich daarbij aan de regels in het beursverkeer. Dat is de taak van de AFM. Je kan niet naar de AFM gaan om te vragen of ze met een oordeel komen. Als je dat al zou kunnen doen dan ben anderhalf a twee jaar verder.

Je slaat de deur keihard dicht. De ledenraad wil een andere oplossing. Maken zij een kans?

Ook hier hebben wij te maken met beursregels. Ik leg ze even kort uit. Doordat Kroes in verweer gaat, is de enige oplossing voor de RvC dat je iemand schorst. Dat hebben wij gedaan. Dat zijn de regels en staat in de wet. Daarna moet je een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) uitschrijven. Die is in mei. In de tussentijd heeft de bestuursraad gezegd dat ze een ledenavond gaan organiseren. Dat vind ik heel erg mooi. Die is 25 april. Daar gaan wij ook naartoe en luisteren wat die leden vinden. Dat nemen wij allemaal mee. Ajax is niet de enige aandeelhouder. Er zijn nog 27% andere aandeelhouders die hebben evenveel recht om te zeggen wat ze vinden Ajax. Daar is de BAVA. Als die is geweest nemen wij al die opmerkingen mee. Dat staat ook in de oproeping. Daarna nemen wij een definitieve beslissing.

Hoe graat acht jij de kans dat Alex Kroes bij Ajax blijft?

Daar ga ik geen antwoord op geven.

Waarom niet?

Als ik dat doe, is dat koersgevoelige informatie. Dan word ik door de AFM ongelooflijke met een hoge boete op mijn vingers getikt.

Hebben jullie met zijn zessen spijt van jullie stelligheid?

Wij hebben hier negen dagen over gedaan om tot een beslissing te komen. Wij zijn helemaal niet over één nacht ijs gegaan. Je wint juridisch advies in van meerdere juristen en niet de eerste de beste. Dan kom je tot deze beslissing.

Staat de RvC open om de mindset te veranderen?

Dat is koersgevoelige informatie en daar kan ik niets over zeggen.

Ik betwijfel of dat zo is?

Dat mag jij je afvragen, maar ik weet het.

Ik heb informatie ingewonnen bij juristen en die betwisten dit...

Daar heb ik niets mee te maken. Ik heb te maken met mijn eigen verantwoordelijkheid en niet met juristen die ik helemaal niet ken en gesproken heb. Ik heb ook met veel juristen gesproken en daar houd ik mij aan vast.

Zijn jullie bezig met een opvolger voor Alex Kroes?

Daar kan en wil ik niets over zeggen.

Wat vond je van de beleidskeuzes van Kroes voor zijn schorsing?

Prima. Zonder uitzondering. Zijn keuzes riepen geen weerstand op. Ik lees ook in de krant dat de RvC een reden zocht om hem te wippen. Dat is absolute onzin en niet waar.

Kroes heeft toch contact met je opgenomen?

Hij heeft mijn telefoonnummer en die is nooit overgegaan.

Zou je opnemen?

Ja, natuurlijk.