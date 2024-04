Frustrerende avond voor laks Jong Ajax: "Daarvoor speel je geen voetbal"

In de eerste helft had Jong Ajax weinig in de melk te brokkelen. Helmond-spits Anthony van den Hurk stond tot twee keer toe vogelvrij en sloeg toe. Even daarvoor had Doke Schmidt al de lat geraakt nadat Julian Rijkhoff de bal van de lijn haalde.

Na de pauze was Jong Ajax wel iets beter, maar bij de derde treffer van de Brabanders, was de wedstrijd gespeeld. Dit keer stond Pius Krätschmer vogelvrij. "Als je echt stappen wil maken, moet je deze ballen pakken", zegt een kritische De Graaff.