Gelegenheidstrainer Maduro kan Jong Ajax niet naar overwinning coachen

Zoals verwacht op maandagavond had Maduro een fiks aantal A-spelers tot zijn beschikking. Dat was niet terug te zien op het veld, aangezien de bezoekers uit Den Bosch de beste kansen kregen. Zo kon spits Kacper Kostorz van dichtbij vrij inkoppen, maar stond doelman Sten Kremers goed op zijn plek. De Amsterdamse beloften kwamen even later opnieuw goed weg. Ditmaal kon Nick de Groot niet genoeg kracht achter de bal zetten. Hedwiges Maduro moest het met lede ogen aanzien.

Maduro zag dat de Bosschenaren vlak voor rust loon naar werken kregen. Het eerste schot van Jaron Vicario keerde Kremers nog, maar de rebound van Kostorz was hem te machtig. Typerend voor de eerste helft; bij een spaarzame kans voor de thuisploeg maaide Julian Rijkhoff over de bal. Silvano Vos schoot vervolgens hoog over. Het was het grootste en enige wapenfeit van Ajax voor rust.

