Kansloze nederlaag Jong Ajax op bezoek bij Helmond Sport

Dave Vos, de trainer van Jong Ajax, was zeer ontevreden over de eerste helft en voerde een drievoudige wissel door in de rust. Alvaro Henry, Kayden Wolff en Rico Speksnijder maakten hun opwachting voor Yoram Boerhout, Julian Rijkhoff en Julian Brandes. Die wijziging leidde tot een belangrijke redding van doelman Wouter van der Steen op een schot van Tristan Gooijer.

Dat goede gevoel kon weer snel in de prullenbak na de kopbal van Pius Krätschmer (3-0). Gooijer zorgde in de slotfase nog enigszins voor spanning door een kopbal in het doel te koppen. Jong Ajax probeerde hierna nog aanvallend iets te forceren, maar echt grote kansen kregen de bezoekers niet meer. Het bleef daardoor 3-1.

De ploeg van Vos komt volgende week vrijdag in actie tegen Roda JC op het eigen Sportpark De Toekomst. De aftrap is 20.00 uur en dat duel kun je uiteraard live volgen op NH Sport.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Ugwu, Brandes (Henry/46), Gooijer, Martha; Vos (Gorter/77), Fitz-Jim, Chahid (Chourak/65); Banel, Rijkhoff (Wolff/46), Boerhout (Speksnijder/46)