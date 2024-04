Hoge verwachtingen van Volendammer Dave Kwakman: "Betere variant dan Joey Veerman worden"

"Alles wat je graag bij een jeugdspeler ziet zag je al bij Dave", vertelt Jaap Schilder. De hoofd jeugdopleiding van RKAV Volendam kan zich de jonge jeugdspeler Dave Kwakman nog goed herinneren in het oranje shirt. "Z'n alertheid en plezier vielen mij vooral op."

De bekendste voetballer op dit moment uit Volendam is Joey Veerman. Net als Dave Kwakman middenvelder en ook voetballend met veel rust en overzicht. Hoofd jeugdopleiding van AZ Paul Brandenburg kan de link wel begrijpen, alleen legt hij de lat nog hoger voor zijn pupil. "Dave moet een betere variant van Joey worden, want dan gaat hij ook in het Nederlands Elftal spelen."