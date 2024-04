AZ begint slecht, maar buigt na rust achterstand om tegen RKC

Tam begin

De start van AZ aan de tweede helft was niet best. Bij de ploeg van Maarten Martens ontbrak het aan vastberadenheid om de achterstand om te buigen. In de 61e minuut voerde AZ een driedubbele wissel door. Nog geen vijf minuten later was het Yuki Sugawara die vanuit een moeilijke hoek binnen schoot.

Kanteling

Na de aansluitingstreffer kreeg AZ het vertrouwen wat eigenlijk de hele wedstrijd had ontbroken. Met een zwabberschot wist invaller Ibrahim Sadiq de gelijkmaker te maken in de 74e minuut. Drie minuten later veranderde Pavlidis een afstandsschot op heerlijke wijze. Achter zijn standbeen tikte hij de 3-2 binnen.

In de spannende slotfase verdedigde AZ de voorsprong met verve. De Alkmaarders wonnen na twee dikke nederlagen weer eens. AZ blijft op de vierde plaats in de eredivisie staan.

Opstelling AZ: Mathew Ryan, Yukinari Sugawara, Wouter Goes, Riechedly Bazoer, David Møller Wolfe (Sadiq/61), Dave Kwakman (Van Brederode/61), Kristijan Belic, Sven Mijnans, Dani de Wit, Ruben van Bommel (De Wit/61), Vangelis Pavlidis.