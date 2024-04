AZ vindt nieuwe directeur in wielerman Merijn Zeeman

René Neelissen, voorzitter van de Raad van Commissarissen reageert op de benoeming van Zeeman: “AZ heeft nooit geschroomd om mensen van buiten de voetballerij aan te trekken die een eigen, sterke visie hebben op het functioneren van een topsportorganisatie. Merijn past daar perfect in."

Max Huiberts is op dit moment directeur voetbalzaken. Hij is verheugt een bestuurder vanuit een andere sport binnen te halen. “Met Merijn halen we een ervaren en succesvol bestuurder naar onze club. Ook de voetbalkant gaat zijn voordeel doen met de jarenlange kennis en ervaring van Merijn in de topsport. We zijn dagelijks bezig om onze programma’s te verrijken en Merijn heeft een interessante achtergrond om daarin ook zijn bijdrage te leveren.