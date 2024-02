Robert Eenhoorn kondigt vertrek als algemeen directeur bij AZ aan

Robert Eenhoorn treedt per 1 juli af als algemeen directeur bij AZ. Als opvolger van Toon Gerbrands trad hij in oktober 2014 in dienst van de voetbalclub uit Alkmaar. "Ik merkte bij mezelf dat er een bepaalde metaalmoeheid z’n intrede doet en dan moet je conclusies trekken", licht Eenhoorn zijn besluit toe.

Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe

"Een club als AZ verdient de volle inzet en ik merkte dat die energie voor mijzelf steeds lastiger te vinden bleek. Daarop heb ik de beslissing gebaseerd die nu genomen is. Er is nog geen zicht op wat ik hierna ga doen en om alle speculatie voor te zijn er is dus nog geen volgende stap in zicht", aldus Eenhoorn. Weliswaar draait AZ momenteel minder, maar onder Eenhoorn draaide de voetbalclub zowel financieel als sportief goed. Zo draait AZ al jaren bovenin mee in de eredivisie en ging het ook in Europees verband goed. AZ kwam vorig jaar tot de halve finale van de Conference League waarin het werd uitgeschakeld door het Engelse West Ham United.

"Met visie en structuur heeft Robert AZ tien jaar geleid. Maar bovenal met enorme toewijding, passie en grote betrokkenheid heeft hij bijgedragen aan alles waar AZ nu staat. Toen Robert ons aangaf niet meer de energie te voelen die nodig is in deze functie overheerste uiteraard eerst teleurstelling, maar al snel ook begrip voor zijn keuze", aldus René Nelissen, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Met directeur voetbalzaken Max Huiberts werkte Eenhoorn de afgelopen jaren nauw samen. Directeur Voetbalzaken Max Huiberts over het besluit: "Het besluit van Robert valt me zwaar, maar tegelijkertijd koester ik de lange periode die we hebben samengewerkt en de vele mooie momenten die wij hebben beleefd. Ik ben Robert veel dank verschuldigd. Hij was veel meer dan een collega en heeft mede bijgedragen aan mijn ontwikkeling als directeur voetbalzaken", zei Huiberts. Het is nog niet bekend wie Eenhoorn gaat opvolgen.