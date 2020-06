Eenhoorn doorbreekt stilte: "We wilden gewoon antwoorden op onze vragen"

ALKMAAR - AZ is naar de Europese voetbalbond UEFA gestapt omdat het bij de KNVB geen reactie kreeg op de vragen en voorstellen die de Alkmaarse club had. Dat zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn in een monoloog in Het Parool, waarin hij uitleg geeft over het besluit de UEFA te raadplegen. Wekenlang wilde AZ daar niets over loslaten.