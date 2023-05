AZ-directeur Eenhoorn in De Aftrap: "Als je je in het stadion misdraagt, ga je eruit"

Voorbarige conclusies weigert hij te trekken. Daarvoor wil algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ eerst het onderzoek afwachten naar de rellen bij de wedstrijd tegen West Ham United. Eenhoorn is vanavond te gast in De Aftrap en heeft wel een duidelijke boodschap aan relschoppers. "Wat je buiten doet daar ga ik niet over, maar als je je in het stadion misdraagt, ga je eruit."

De arrestaties door de politie, de 43 opgelegde stadionverboden en de diverse aanvullende maatregelen die genomen worden voor de laatste wedstrijd van komende zondag tegen PSV passen niet bepaald bij het imago van 'familieclub' AZ. Tekst loopt door onder de video.

De Aftrap van vrijdag 26 mei met Robert Eenhoorn en Wim Jonk - NH Sport/Edward Dekker

Op alle kritiek dat de veiligheidsmaatregelen bij de wedstrijd tegen West Ham onvoldoende waren, wil Eenhoorn nu niet verder ingaan. "We hebben tachtig beveiligers van buitenaf ingehuurd. Er zijn wedstrijden dat dat er tien zijn. Dus er is behoorlijk opgeschaald en dat heeft de politie ook gedaan. Het is dus niet zo dat er geen beveiliging was. Er zijn allerlei mensen die speculeren wat er niet orde en niet goed was. Het onderzoek loopt. Dat moet je secuur doen en afwachten."

"Bij ons is de fanatieke aanhang fanatieker geworden. Er zit meer sfeer in het stadion, maar zo'n incident als West Ham zien we liever niet natuurlijk." AZ-directer Robert Eenhoorn

Dat AZ een grotere aantrekkingskracht op mensen heeft gekregen, kent twee kanten. Eenhoorn: "Bij ons is de fanatieke aanhang fanatieker geworden. Er zit meer sfeer in het stadion, maar zo'n incident als West Ham zien we liever niet natuurlijk." FC Volendam-trainer Wim Jonk sluit zich daarbij aan. In Volendam roert de fanatiek Hekside Maffia zich. "Ook bij ons is de sfeer in het stadion enorm gegroeid. Zowel uit als thuis. Maar laten we met elkaar ons gezonde verstand gebruiken. Wees een voorbeeld voor jonge kinderen, want die zien ook wat er gebeurt als er een knokpartij is." Winnaar Raak de Vlag Ook in deze uitzending de prijsuitreiking van de beker die naar de winnaar van ons wekelijks spelletje Raak de Vlag gaat. Tom Overtoom nam de prijs op de training van Telstar in ontvangst. Hij legde de ballen met veel gevoel het dichtste bij de Noord-Hollandse vlag. Wil je de hele uitzending van De Aftrap zien? Kijk dan naar onderstaande video.

De Aftrap van vrijdag 26 mei met Robert Eenhoorn en Wim Jonk - NH Sport/Edward Dekker

De Aftrap is op vrijdag om 17.10 uur op tv te zien bij NH Sport. Daarna volgt elk uur de herhaling. Dit was de laatste aflevering van De Aftrap van dit seizoen.