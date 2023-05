Oud-teammanager Ajax David Endt in De Aftrap nog steeds boos over finale: "Schaam je"

De ergernis is vijf dagen na de verloren bekerfinale van Ajax tegen PSV allesbehalve weg. David Endt windt zich in voetbal talkshow De Aftrap op over het onsportieve gedrag van de Ajacieden in De Kuip. "In mezelf denk ik: 'schaam je'. Ik vind het een schande voor de club dat dit soort dingen gebeuren", aldus de voormalig teammanager van de Amsterdamse club.