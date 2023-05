Geen bier voor harde kern en extra stewards tijdens AZ-PSV

De maatregelen zijn volgens de vierhoek (AZ, politie, OM en gemeente Alkmaar) noodzakelijk na de geweldsuitbarsting rond de wedstrijd AZ – West Ham United. Naast de inzet van extra stewards en het alcoholverbod - voor en tijdens de wedstrijd - op de Van der Bentribune, hangen er netten bij de vakken W en X1 van de harde kern en het bezoekersvak. "Er worden meerdere zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om de wedstrijd verantwoord te laten verlopen", zegt de gemeente.

Na de rellen kreeg de vierhoek een lading kritiek over zich heen. Mensen die in het stadion waren, zeiden tegen NH dat de politie 'pas laat' in actie kwam. Twee mensen deden aangifte van mishandeling.

De kritiek dat AZ de veiligheid niet op orde zou hebben, wijst directeur Robert Eenhoorn af zegt hij in de voetbaltalkshow De Aftrap van NH Sport. "Ik geloof dat we voor deze wedstrijd tachtig externe beveiligers hebben ingehuurd. Dat is volgens mij een behoorlijk aantal. Er zijn ook wedstrijden bij dat het er misschien tien zijn. Dus dit was een behoorlijke opschaling. Ook door de politie is opgeschaald."

Dat er onvoldoende rekening zou zijn gehouden met de fanatieke aanhang, is volgens Eenhoorn echt te kort door de bocht. "Dat is zeker niet het geval", benadrukt hij. "Maar je moet je wel voorstellen – en ik heb daar zelf ook gelopen – dat als ongeveer 200 man heel fel en agressief tekeer gaan tegen elkaar, dan gebeurt er wel wat."

Stadionverboden

In de laatste ronde van de Eredivisie aanstaande zondag neemt AZ het op tegen PSV. Tijdens deze wedstrijd zijn er in elk geval 43 herrieschoppers minder aanwezig. AZ heeft hen stadionverboden opgelegd na de rellen van vorige week donderdag.

Het gaat om bezoekers die in de laatste minuut betrokken waren bij de gevechten. Omdat het onderzoek daarnaar nog loopt, worden er mogelijk nog meer lokale stadionverboden opgelegd.