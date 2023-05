Gewonden doen aangifte van mishandeling na rellen AZ: twee verdachten op politiebureau

Zij worden op dit moment door de recherche gehoord over die avond op Hemelvaartdag, na het duel van de Alkmaarse voetbalclub tegen West Ham United. Het was de return van de halve finale van de Conference League.

Overdag was het al onrustig met hooligang-gevechten in Alkmaar, maar ook in het stadion is het tijdens de wedstrijd grimmig. Na het fluitsignaal breken tientallen mensen, vermoedelijk aanhangers van AZ, het hek door en gaan op de vuist met supporters van West Ham United.

De beelden gaan de hele wereld over. Toch is er die avond zelf niemand opgepakt, omdat de politie er naar eigen zeggen voor koos om eerst te zorgen voor veiligheid en de-escalatie. Vanmorgen hebben dus twee mannen zich gemeld bij de politie.

'Verhoord door de recherche'

"De recherche is nu met ze in gesprek", zegt een woordvoerder. Op dit moment doet hij nog geen uitspraken over de leeftijd en de woonplaats van het tweetal.

Morgenavond worden er ook foto's van verdachten laten zien bij Opsporing Verzocht. Het gaat om circulerende filmpjes, maar ook beelden van de camera's in het stadion zelf. "Alle mensen die wij zoeken worden verdacht van openlijke geweldpleging en geweld in vereniging tegen personen of goederen. Uit de beelden kan je wel opmaken dat daar sprake van is," aldus de woordvoerder.

Tekst gaat verder.