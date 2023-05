Grimmige sfeer bij station Alkmaar, rellende hooligans gooien met stoelen

Vlak bij het station in Alkmaar is zojuist een confrontatie geweest tussen groepen hooligans. Ingewijden zeggen dat het gaat om aanhangers van AZ en Cambuur tegen FC Groningen en West Ham United. Tegen die laatste club speelt het Alkmaarse elftal vanavond de return van de halve finale van de Conference League .

Op verschillende beelden op sociale media en in handen van NH is te zien dat in het zwart geklede mensen op de Stationsstraat lopen. Daar om de hoek zit de supporterskroeg van AZ. Je hoort dat ze ook 'Alkmaar hooligans' scanderen.

Voor het oog van allemaal mensen stormde die groep naar een andere. Ook zou er in tuinen zijn gezocht naar stenen. Er is in ieder geval één iemand met een bebloed gezicht te zien. "Fucking wanker", wordt er naar hem geroepen.

Volgens een van de filmers was er in geen velden of wegen politie te bekennen. Aan NH laat een woordvoerder van de politie weten dat er wel degelijk een agent was die versterking heeft opgeroepen.