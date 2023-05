Politie op scherp en gescheiden supporterspleinen in Alkmaar voor AZ tegen West Ham United

"Op basis van informatieanalyses bepalen we de inzet", vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH. "Die komt van verschillende partners, zoals voetbalbonden, AZ en onze eigen informatie. Er is een Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO) actief, met daarin personen uit verschillende politieonderdelen."

AZ- West Ham United is een zogeheten risicowedstrijd. Er is rivaliteit tussen de aanhangers van de clubs en om gewelddadige confrontaties te voorkomen proberen de autoriteiten deze groepen ook dit keer weer zoveel mogelijk uit elkaar houden. Hoe doen ze dat?

Volgens een woordvoerder van de gemeente komen ze morgen met een mannetje of 1.000 op Hemelvaartdag vanuit het Engelse Londen richting Alkmaar. Daar begint om 21.00 uur in het stadion de return van de halve finale van de Conference League.

Het is hard nodig gebleken om de ME in Alkmaar in te zetten bij risicowedstrijden. Zo dreigde er toch nog confrontaties tussen supporters rondom de wedstrijd tegen het Italiaanse Lazio Roma in maart van dit jaar. Voor het duel in de Langestraat, 's avonds laat ergens anders in het centrum.

De politie zegt daarover: "De ME heeft twee keer kunnen voorkomen dat supportersgroepen van beide clubs de confrontatie opzochten. Daaruit kunnen we concluderen dat het goed is dat we maatregelen hebben genomen."