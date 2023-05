AZ wil snel over 'tribune-incident' met familie en sponsors heen stappen

AZ wil het incident op de tribune gisteravond in Londen tegen West Ham United snel achter zich laten. Een woordvoerder laat weten dat er al voldoende over is gezegd en de club wil het 'niet verder opblazen'. Familieleden en vrienden van AZ-spelers, de staf en businessclubleden werden tijdens het incident belaagd door Engelse supporters. Ze moesten naar schatting met enkele honderden van de tribune, omdat de situatie dreigde te escaleren.

Ook de vriendin en twee kinderen van AZ-trainer Pascal Jansen zaten op bewuste tribune. Hij reageerde na de wedstrijd tijdens de persconferentie ook op het incident: "Er was een moment, vlak na onze goal, dat er gejuicht werd en er was wat consternatie. Maar goed, niet groter maken dan het is. Iedereen is in orde. We gaan weer verder."

Sponsor Klaas Middelbeek was één van de AZ-supporters die in het vak zat en die donderdagavond al reageerde tegen NH. Een dag later is hem de situatie iets duidelijker geworden: "Vanuit het UEFA-reglement is er voor de thuisspelende club de verplichting een aantal plaatsen beschikbaar te stellen aan familieleden en sponsoren van de bezoekende club. Dat moet op de lange zijde tussen de twee strafschopgebieden zijn. Maar dat schijnt ten koste te zijn gegaan van Engelse supporters die daar normaal gesproken hun plaats hebben."

Bekers cola gegooid

"Daar waren ze al niet heel blij mee", vervolgt Middelbeek. "Dus toen wij scoorden en er gejuicht werd, toen werd de sfeer helemaal onvriendelijk. Er werd met bekers cola gegooid naar ons vak. En het werd verbaal dreigend. Toen hebben mensen uit ons vak contact gezocht met de veiligheidsmensen van het stadion en toen zijn we kort daarna uit het vak gehaald. Het werd niet veilig meer geacht en we hadden geen keuze."

De supporters mochten nog naar het reguliere vak voor de uitsupporters, maar velen bedankten hiervoor en verlieten het stadion. "Van een paar supporters die dit wel hebben gedaan heb ik begrepen dat het allemaal heel lang duurde en dat ze uiteindelijk nog maar vijf of tien minuten van het einde van de wedstrijd hebben kunnen zien", vertelt Middelbeek.