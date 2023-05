Fikse domper voor AZ, maar geloof in finale blijft: "We hadden het onder controle"

De nederlaag van AZ op bezoek bij West Ham United is zuur (2-1), maar biedt wel perspectief voor de thuiswedstrijd. "Ik denk dat we de wedstrijd tot de zestigste a zeventigste minuut aardig onder controle hadden. We kregen toen de goals tegen op de manier waarvoor we waren gewaarschuwd", weet Sven AZ-middenvelder Mijnans.

Sven Mijnans na afloop van West Ham United - AZ - NH Sport / Stephan Brandhorst

Mijnans legde na afloop direct de vinger op de zere plek. "We zijn gewoon niet dodelijk genoeg voor de goal. Dat is zonde, want ik vond ons enorm goed aan de bal. Je krijgt ook energie van de voorsprong, maar we kunnen dat niet belonen in de eindfase." Tekst gaat verder onder de video.

Mees de Wit over de halve finale tegen West Ham United - NH Sport / Stephan Brandhorst