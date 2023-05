Justitie moet nog beslissen of AZ-supporters worden vervolgd voor antisemitisme en geweld

Of en hoeveel voetbalsupporters er worden vervolgd voor het zingen van antisemitische koren in de metro, vernieling en mishandeling moet nog worden beslist door het Openbaar Ministerie. De Amsterdamse politie arresteerde vorige week 154 AZ-fans, veelal tussen de 18 en 25 jaar, in de metro, vlak voor het duel tegen Ajax.

VLN Nieuws

Het is die avond van 6 mei rond 19.30 uur als een metro door de politie wordt stilgezet bij metrostation Strandvliet, vlak bij de Johan Cruijff Arena. Daar wordt even later de eredivisiewedstrijd Ajax - AZ gespeeld. Volgens de politie zijn supporters van de Alkmaarse club op dat moment al meerdere keren gewaarschuwd om te stoppen met het zingen van antisemitische liederen. Ze zouden onder meer 'Hamas, Hamas, joden aan het gas' hebben gezongen. Ruim honderdvijftig mensen zijn daarop aangehouden op verdenking van groepsbelediging. In bussen zijn ze naar een cellencomplex gebracht. Daarop zouden meerdere personen ook vernielingen hebben gepleegd en zijn agenten beledigd en mishandeld.

Tussen de 18 en 25 jaar In een video op sociale media is te zien hoe een agent tegen zijn rug wordt getrapt en hoor je termen als 'kankerlijers'. Uiteindelijk hebben elf mensen die zaterdagnacht doorgebracht op het politiebureau. De rest mocht, na de wedstrijd, naar huis. Alle ruim honderdvijftig man zijn op dit moment nog verdachten, laat het Openbaar Ministerie Amsterdam weten aan NH. Het zijn vooral mannen tussen de 18 en 25 jaar die woonachtig zijn in Noord-Holland. Meer details over hun identiteit wil de woordvoerder op dit moment niet geven. Tekst gaat verder.

