Alkmaarse burgemeester veroordeelt gedrag AZ-supporters: "Boos en teleurgesteld"

Schouten vindt het gedrag van de supporters 'onacceptabel', juist op een dag vlak na 4 en 5 mei. "Ik ben enorm boos en teleurgesteld over dit wangedrag van deze groep voetbalbezoekers. Zeker zo vlak na 4 en 5 mei. Antisemitisme is onacceptabel en hoort nergens thuis, niet in onze gemeente, niet in het voetbal, niet bij AZ", laat zij in zijn reactie weten.

"Dit druist in tegen de waarden waar we met elkaar en zeker ook in onze gemeente voor moeten staan. Ik onderschrijf de reactie van AZ en ga met de club in gesprek."

Nadrukkelijk afstand

AZ liet vanmiddag op de site weten dat het de spreekkoren van de supporters 'verwerpt en veroordeelt'. Volgens de club gaat het om 'een klein deel van de aanhang' was. "De club keurt opruiend gedrag en discriminatie in welke vorm dan ook ten strengste af en neemt nadrukkelijk afstand van degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt."

AZ laat weten dat het het onderzoek van politie en justitie afwacht en alle medewerking zal verlenen die daarbij gevraagd wordt.