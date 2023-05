Nieuwe verdachten opgepakt voor AZ-rellen, advocaten noemen 'Engelse vlag' als druppel

Er zijn drie nieuwe verdachte relschoppers opgepakt door de politie. Voor mogelijke betrokkenheid bij de ongeregeldheden rondom AZ tegen West Ham United zitten in totaal nu veertien mannen vast, voornamelijk uit de regio Alkmaar. Het grootste deel komt vandaag al voor de rechter-commissaris.

Beelden van de ongeregeldheden van vorige week donderdagavond gaan de hele wereld over. Op basis daarvan heeft de politie meerdere arrestaties kunnen verrichten. Ook hebben mensen zichzelf gemeld.

De oorzaak de geweldsexplosie, waarbij AZ-hooligans op de vuist gingen met mensen van tegenstander West Ham United, ligt volgens advocaten van de verdachten aan 'provocerende' Engelse supporters op de hoofdtribune, vlak naast de harde kern van AZ.

"Ze hingen een Engelse vlag op. In de hooliganwereld zijn er regels: je doet dat in een uitvak, niet op een thuistribune", zegt de Alkmaarse raadsman aldus Vito Shukrula. Hij staat vijf mannen bij van eind twintig tot in de dertig jaar oud.

Dat de uiting letterlijk als een rode vlag op een stier werkte, wordt ook gezegd door Christan Visser, advocaat van drie anderen. "Twee zwijgen tot nu toe, maar die ander geeft wel aan dat hij getriggerd werd. Het was een samenkomst, juichen, uitdagen, het speelde allemaal mee."

Mannen mogelijk voor snelrechter

Het gros van hun cliënten wordt dus vandaag al voorgeleid - de rest volgt vermoedelijk morgen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en sommigen van mishandeling. Er valt einde van de middag een beslissing of de mannen langer vast moeten blijven zitten.

Het lijkt erop dat justitie de intentie heeft om de mensen snel te gaan vervolgen. Daarover wordt later vandaag mogelijk meer duidelijk. Het zou kunnen dat de mannen voor een snelrechter moeten komen en dus een dezer dagen hun mogelijke straffen horen.