Alkmaarse politiek wil onafhankelijk onderzoek naar rellen bij AZ

Verschillende politieke partijen stelden tijdens de raadsvergadering vragen over de voorbereiding op de wedstrijd en de totale escalatie in de laatste minuut.

Toch kon dat de uitgebroken gevechten niet voorkomen. De relschoppers kwamen namelijk niet met de trein, maar in busjes. "Deze groep hebben we niet kunnen zien aankomen", zegt Schouten. Die vermoedt dat de gevechten een georganiseerde actie waren, al moet dit nog worden bevestigd door de politie.

Aan agenten was geen gebrek die dag, reageert burgemeester Schouten. Hoeveel het er waren, weet ze niet. "De politie doet daar nooit mededelingen over, ook niet naar mij. Alle bezoekers die aankwamen zijn opgevangen door de ME, zodat we bij elke trein ongeveer wisten hoeveel mensen erin zaten, hoeveel er naar de wedstrijd gaan en wat voor profiel ze hebben."

Daarnaast vragen de partijen of de burgemeester in de evaluatie ook naar langetermijnoplossingen kijkt, zoals het verplaatsen van fanzones uit de binnenstad en een alcoholverbod tijdens wedstrijden.

"Het waren geen supporters van West Ham", stelt ze. "Op de beelden lijkt het geen toevallige, maar een afgesproken ontmoeting. Grote groepen voetbalaanhangers, want supporters wil ik ze niet noemen, trekken naar de stad om te kijken of er iets te vechten valt. Dat zien we al een tijdje in heel Nederland en dat baart ons zorgen. We nemen dat ook mee in het onderzoek."

Strafrechtelijk onderzoek

Naast het strafrechtelijk onderzoek van het OM en de politie, kondigt Schouten ook aan dat wordt gekeken naar maatregelen om voetbalwedstrijden in de toekomst veiliger te laten verlopen. Welke dat zijn, is niet duidelijk.

Toch wil Jan Hoekzema van OPA dat er ook een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld, vanuit de landelijke overheid of via een onafhankelijk bureau.

"Ik vertrouw volledig op het OM, maar die zijn vooral bezig met de strafrechtelijke zaak", verklaart Hoekzema. "Ik wil weten welke maatregelen wel en niet zijn genomen. Hoeveel stewards waren er aanwezig? Wat hadden we wel en niet kunnen weten? Wat kan er verbeterd worden? Hadden we mensen beter kunnen beschermen? Zaken die ik op een rijtje wil hebben."