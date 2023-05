30 tips en 1 melder na foto's van verdachte AZ-relschoppers: "Vooral Alkmaarse namen" (UPDATE)

De politie heeft dertig tips gekregen over verdachte relschoppers die gisteren herkenbaar in beeld waren in de uitzending van Opsporing Verzocht. Er zijn vooral namen doorgegeven uit de regio Alkmaar. Ook heeft één nieuw persoon zichzelf gemeld.

Dat zegt een politiewoordvoerder tegen NH. Er zijn nog geen nieuwe aanhoudingen verricht. "We gaan de tips nu nader onderzoeken", zegt een woordvoerder van de politie tegen NH. "Ook hebben wij nieuwe beelden gekregen van de rellen in het stadion. Ook die worden onderzocht. Wij verwachten de komende dagen meer aanhoudingen." Er waren al zeven verdachten opgepakt. "Twee hen zijn weer op vrije voeten. Vijf zitten er nog vast en we zijn met hen in gesprek." Tekst gaat door onder de update

Update Sinds vanmorgen zijn er nog 10 tips binnengekomen bij de politie In totaal zorgde de uitzending van Opsporing Verzocht voor 40 tips. De politie laat later op de dag weten dat er inmiddels 11 mensen zijn aangehouden. Tien van hen worden verdacht van openlijke geweldpleging, meerdere van hen ook van zware mishandeling met voorbedachten rade en vernieling. Van 1 is vast komen te staan dat hij niet betrokken was bij de rellen. Hij is vrijgelaten. Inmiddels hebben in totaal vier mannen zich bij de politie gemeld na het vertonen van de beelden in Opsporing Verzocht. Zij zijn alle vier aangehouden. Alle verdachten zijn wonen in van Alkmaar of de directe omgeving en zijn tussen de 30 en 50 jaar oud.