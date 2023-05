Engelsman zegt in de stad achterna te zijn gezeten door AZ-hooligans: "Jullie zijn geen mannen"

Een geëmotioneerde Engelse fan zegt voor de camera van NH dat hij gisteren in de binnenstad van Alkmaar is achterna gezeten door hooligans. De West Ham United-fan keek in de kroeg naar de wedstrijd tegen AZ. Ook Alkmaarders reageren op de rellen. "Voor gezinnen die daar met kinderen zitten, is het totaal niet leuk momenteel."