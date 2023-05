AZ mogelijk zwaar gestraft door UEFA, club spreekt van 'inktzwarte avond'

De kans is groot dat AZ zwaar wordt gestraft door de UEFA naar aanleiding van de ongeregeldheden van gisteravond. Eerder dit seizoen speelden de Alkmaarders al zonder supporters op de vakken W, X1 en X2 tijdens de wedstrijd tegen FC Vaduz. Dat besliste de Europese voetbalbond toen, nadat fans voorwerpen op het veld hadden gegooid. AZ moest toen ook een geldboete van 30.000 euro betalen.

Door het gooien van voorwerpen op het veld hadden de supporters een voorwaardelijke straf overtreden. Het gooien van voorwerpen gebeurde namelijk ook al in maart 2022 in de thuiswedstrijd tegen FK Bodo/Glimt.

"Het werd een avond om met schaamte op terug te kijken", vervolgt AZ. 'Niet vanwege het voetbal, maar door het gedrag van sommige bezoekers. Het woord supporters kunnen we voor deze mensen helaas niet gebruiken. Wat er is gebeurd gaat alle perken te buiten."

"Club biedt nogmaals oprechte excuses aan richting West Ham United en alle duizenden goedwillende AZ-supporters die eveneens hinder hebben ondervonden van het wangedrag. In de komende periode gaan we (samen met de lokale vierhoek) evalueren wat er precies is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wat er voortaan beter moet. Dat er dingen beter moeten, is duidelijk."

