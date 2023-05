Vooralsnog geen aanhoudingen na rellen in stadion AZ

Het liep gisteravond na de wedstrijd tegen West Ham uit de hand in het stadion van AZ. Na het fluitsignaal braken er rellen uit. De politie zegt tot nu toe nog niemand te hebben aangehouden voor de ongeregeldheden in het stadion.

AZ verloor gisteren de halve finale van de Conference League van de Engelse club. De ongeregeldheden begonnen op de hoofdtribune: uitgenodigde West Ham-fans werden belaagd toen zij begonnen te juichen.

ME

AZ-supporters van de fanatieke aanhang achter de goal braken door een hek dat hun tribune scheidde van de hoofdtribune. Zij zochten direct de confrontatie met de West Ham-aanhangers en konden pas worden teruggedreven toen de Mobiele Eenheid (ME) in actie kwam.

"In het stadion zijn gisteravond geen aanhoudingen verricht", vertelt een woordvoerder van de politie aan NH. "De politie is naar het stadion gegaan om de openbare orde te herstellen. De focus lag daarop." Ze vindt het verdrietig dat de avond zo is verlopen. De politie is van plan camerabeelden te bekijken om te achterhalen wie zich misdragen heeft.

