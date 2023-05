Finaledroom AZ valt in duigen na thuisnederlaag tegen West Ham United

Het is AZ niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van de Conference League. De Alkmaarders verloren in Alkmaar met 1-0 van West Ham United na treffer in de blessuretijd.

Tijjani Reijnders en Vangelis Pavlidis balen na de uitschakeling - NH Sport / Stephan Brandhorst

In de opstelling voerde trainer Pascal Jansen een aantal wijzigingen door. Noodgedwongen speelde Myron van Brederode op de plaats van de geblesseerde Jens Odgaard (teen). Jesper Karlsson en Milos Kerkez bestreken de linkerflank van de Alkmaarders. Waar vooraf werd gehoopt op een Anderlecht-scenario ging het in de openingsfase tegen West Ham United beduidend moeilijker, want een wervelstorm bleef uit. Wel was de inbreng van Karlsson meteen duidelijk zichtbaar met zijn dreiging en acties aan de linkerkant. Aan de andere kant was het ook oppassen, want een tegengoal kon na het 2-1 verlies van een week eerder weleens funest zijn. Jarrod Bowen kreeg na 18 minuten spelen de eerste serieuze kans, maar zijn uithaal ging een meter naast het doel van Mathew Ryan. Tegen de paal AZ bleef daarentegen geduldig op zoek naar een kans, maar de grootste kans was een indraaiend schot van Lucas Paquetá. De middenvelder zag zijn poging van buiten de zestien op de buitenkant van de paal belanden. Pas vijf minuten voor de rust kreeg AZ de eerste serieuze mogelijkheid. Yukinari Sugawara schoot na terugleggen van Sven Mijnans tegen een West Ham-verdediger op.

AZ-spits Pavlidis krijgt de bal niet in het doel van West Ham - Pro Shots/Jasper Ruhe