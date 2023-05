AZ aan de vooravond van historische halve finale: "Ik hoop op scenario als tegen Anderlecht"

Voor het eerst in achttien jaar ruikt AZ weer eens een Europese finale. Morgen ontvangt de ploeg van trainer Pascal Jansen in eigen huis West Ham United. Vorige week verloren de Alkmaarders in Londen met 2-1. "Het is dus zeker nog een wedstrijd", zegt Jansen op de persconferentie.

AZ-trainer Pascal Jansen: "In de eindfase moet meer gebeuren" - NH Sport / Stephan Brandhorst

AZ kwam vorige week tegen West Ham United op voorsprong dankzij een afstandsschot van Tijjani Reijnders. Daarna creëerde de ploeg weinig kansen meer. "In de eindfase moet er gewoon meer gebeuren dan in Londen", zegt Jansen duidelijk over de verbeterpunten. De sleutel daarin is wellicht de terugkeer van Milos Kerkez (geschorst) en Jesper Karlsson (blessure). Het tweetal zal de linkerflank weer kunnen bestrijken in tegenstelling tot vorige week.

Ook Dani de Wit is na maanden blessureleed weer inzetbaar voor AZ. De aanvallende middenvelder maakte afgelopen weekend tegen FC Emmen (5-1 winst) zijn rentree en kan ook tegen The Hammers spelen. "Het zijn belangrijke jongens", zegt Jansen over de terugkeer van Kerkez, Karlsson en De Wit. Herstelwerkzaamheden In de kwartfinale tegen Anderlecht stond AZ in de return voor een soortgelijke opgave. Toen moest een 2-0 nederlaag in Brussel worden rechtgezet in eigen huis. Binnen een kwartier werd de opgelopen schade toen ongedaan gemaakt. Nu is de uitgangspositie een 2-1 nederlaag in Londen tegen West Ham United. "Ik hoop als een scenario als tegen Anderlecht, maar we zullen op sommige momenten wat geduldiger moeten zijn." Tekst loopt door onder de video.

Jansen: "Anderlecht is een onderdeel van dat proces" - NH Sport / Stephan Brandhorst