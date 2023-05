Oud AZ'er Aboukhlal geschorst na vrouwonvriendelijke uitspraak

De club kondigt een intern onderzoek naar de Marokkaanse Nederlander aan en wil verder geen commentaar geven tot dat onderzoek is afgerond. Tot dit onderzoek is afgerond zal Aboukhlal niet meetrainen met de huidige nummer 13 van de Franse Ligue 1.

Eerder al in opspraak

Het is niet de eerste keer dat Aboukhlal in opspraak raakt. Afgelopen weekend ontbrak hij al in de selectie van Toulouse omdat hij niet mee wilde doen aan een landelijke actie tegen homofobie. Alle clubs in de hoogste Franse divisies zouden spelen met rugnummers in de kleuren van de regenboog. Spelers die hieraan niet wilde meewerken, kwamen niet in actie voor hun ploeg.

Aboukhlal stond tussen 2019 en 2022 onder contract bij AZ. Hij speelde 90 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders en scoorde hierin 12 keer. Afgelopen zomer betaalde Toulouse twee miljoen euro aan AZ voor de diensten van Aboukhlal.