AZ'er Tijjani Reijnders enige debutant in voorselectie Oranje

Het is de eerste keer voor Tijjani Reijnders dat hij bij de voorselectie zit. En hij is ook de enige nieuwe naam in de voorlopige selectie van Ronald Koeman. Op 29 mei moet de bondscoach doorgeven welke 23 spelers hij meeneemt naar de 'Final Four'.

Doorbraak

Reijnders brak dit seizoen door in Alkmaar. Waar de geboren Zwollenaar het in de voorgaande seizoenen vaak met invalbeurten moest doen. Dit voetbaljaargang stelde trainer Pascal Jansen hem in alle 32 competitiewedstrijden op in de basis. De 24-jarige Reijnders scoorde daarin vier keer en gaf zes assists. Zo maakte hij gister ook een treffer in de 5-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen.

Vijf Ajacieden

Verder selecteerde Koeman geen spelers van AZ. Wel behoren Ajacieden Steven Berghuis, Jurriën Timber, Davy Klaassen, Steven Bergwijn en Brian Brobbey tot de voorselectie. Verder zijn er ook plekjes voor oud-AZ'er Teun Koopmeiners en Volendammer Joey Veerman.

Op 14 juni is Kroatië de tegenstander in de Rotterdamse Kuip en een eventuele finale is vier dagen later tegen Spanje of Italië.