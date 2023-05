AZ gewaarschuwd voor plaaggeest David Moyes: West Ham-trainer beëindigde eerder imposante reeks

In eigen huis kan AZ leunen op een ijzersterke reeks van 25 ongeslagen wedstrijden in Europa. Met de halve finale tegen West Ham United in het verschiet is dat een prettige statistiek om de finale te bereiken. Maar David Moyes, de trainer van West Ham United, maakte in het verleden al eerder korte metten met een 'onverslaanbaar AZ'.

Moyes keert met West Ham United terug in het stadion waar hij in 2007 met Everton speelde tegen AZ. Toen won de ploeg van de Schotse coach met 2-3 in de groepsfase van de UEFA Cup en daarmee beëindigde Moyes een imposante reeks van AZ. De Alkmaarders waren toen 31 thuiswedstrijden op rij ongeslagen in Europa. "Dat herinner ik mij nog goed. Ik weet toen dat ik veel respect had voor Louis van Gaal had (trainer van AZ destijds, red). Ik kom altijd graag naar Nederland, maar herinner me die avond nog heel goed."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Nu is de situatie soortgelijk, want Moyes kan opnieuw een einde maken aan een indrukwekkende serie van AZ. De ploeg van trainer Pascal Jansen is in eigen huis momenteel 25 wedstrijden op rij ongeslagen. In 2017 was het Olympique Lyon (1-4) dat voor het laatst met de winst uit Alkmaar vertrok. Een Engelse verslaggever vergeleek het stadion met een onneembare vesting. "Ze hebben een geweldige ongeslagen status thuis en wij zijn uit nog ongeslagen in Europa. AZ moet doen wat het moet doen, net als wij. Het is voor hen net zo'n grote wedstrijd als voor ons en we zullen alles moeten geven om door te gaan."

Moyes spaarde zijn spelers richting de tweede wedstrijd tegen AZ. The Hammers verloren met hun b-elftal met 2-0 op bezoek bij Brentford, maar zullen gebrand zijn om een Europese finale te bereiken. "Het is een hele belangrijke wedstrijd voor ons. We hebben getalenteerde spelers, ervaren spelers en wat jonge spelers. Ik hoop dat die combinatie morgen goed gaat werken."

Onder de indruk

Vorige week won West Ham de eerste ontmoeting met 2-1, maar de Alkmaarders maakten indruk op Moyes. "Ik vind dat AZ heel goed heeft gespeeld, niet alleen tegen ons. Ze doen het opmerkelijk goed in de Nederlandse competitie en dat al een paar jaar achter elkaar', vervolgt Moyes. "Ik denk dat het een open wedstrijd gaat worden. Ze hebben laten zien wat ze kunnen als ze achter staan en waartoe ze in staat zijn."

De wedstrijd in Londen was volgens Moyes een typische wedstrijd tussen een Engelse club en een Nederlandse. Fysiek voetbal van de thuisploeg kreeg te maken met een makkelijk voetballend AZ: "Over alle jaren hebben we allemaal veel geleerd van het Nederlandse voetbal. Veel goede spelers en goede nationale elftallen hebben ze gehad. We hebben altijd geprobeerd om te leren van andere landen. De Premier League heeft veel coaches uit verschillende landen gehad. Daardoor is de competitie erg veranderlijk en beïnvloed."

De tweede wedstrijd in de halve finale van de Conference League tussen AZ en West Ham United begint morgen om 21.00 uur in Alkmaar. 900 fans van de Engelse club nemen plaats in het uitvak. AZ zal gesteund worden door een uitverkocht stadion.