'Gemiste kans' op finaleplek voor AZ: "Aanvallend moeten we beter zijn"

"Je zag één team dat wilde voetballen en één team dat de 2-1 voorsprong wilde verdedigen", zegt Vangelis Pavlidis. "Het was lastig in Londen en vandaag ook en kleine details maakten het verschil."

Kleine kansen

Trainer Pascal Jansen bestempelde de ontmoetingen met West Ham United als een 'gemiste kans'. "Aanvallend gezien moeten we net iets beter zijn om er meer uit te slepen", zegt Jansen na afloop. "Als je ook maar even verslapt, kan het gelijk pijnlijk worden."

Ten opzichte van vorige week in Londen keerden Milos Kerkez en Jesper Karlsson weer terug aan de linkerkant. "Karlsson is eventjes eruit geweest en is op dit moment ook niet in zijn topvorm. Pavlidis heeft gestreden voor wat hij waard is, maar hij heeft het over twee wedstrijden zwaar gehad."