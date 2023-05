Finaledroom AZ spat uiteen na thuisnederlaag tegen West Ham United

Het is AZ niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van de Conference League. De Alkmaarders verloren in Alkmaar met 1-0 van West Ham United na treffer in de blessuretijd.

In de opstelling voerde trainer Pascal Jansen een aantal wijzigingen door. Noodgedwongen speelde Myron van Brederode op de plaats van de geblesseerde Jens Odgaard (teen). Jesper Karlsson en Milos Kerkez bestreken de linkerflank van de Alkmaarders. Waar vooraf werd gehoopt op een Anderlecht-scenario ging het in de openingsfase tegen West Ham United beduidend moeilijker, want een wervelstorm bleef uit.

Wel was de inbreng van Karlsson meteen duidelijk zichtbaar met zijn dreiging en acties aan de linkerkant. Aan de andere kant was het ook oppassen, want een tegengoal kon na het 2-1 verlies van een week eerder weleens funest zijn. Jarrod Bowen kreeg na 18 minuten spelen de eerste serieuze kans, maar zijn uithaal ging een meter naast het doel van Mathew Ryan.

Tegen de paal

AZ bleef daarentegen geduldig op zoek naar een kans, maar de grootste kans was een indraaiend schot van Lucas Paquetá. De middenvelder zag zijn poging van buiten de zestien op de buitenkant van de paal belanden. Pas vijf minuten voor de rust kreeg AZ de eerste serieuze mogelijkheid. Yukinari Sugawara schoot na terugleggen van Sven Mijnans tegen een West Ham-verdediger op.

Na de pauze startte AZ veel beter en dwong het ook meteen kansen af. Mijnans was met zijn rechter dichtbij, maar het schot had iets te weinig kracht waardoor keeper Alphonse Areola de bal kon klemmen. Aan de andere kant moest Ryan redding brengen op een venijnig schot van Declan Rice. De thuisploeg, gesteund door een uitverkocht huis, was wel de betere partij en ging steeds nadrukkelijker op zoek naar de voorsprong.

Deksel op de neus

Het opportunisme bij AZ nam steeds meer toe. Dat was goed te zien toen Pantelis Hatzidiakos een bal op eigen helft onderschepte, mee naar voren ging en uit een voorzet van Karlsson de bal richting de hoek volleerde, West Ham kreeg vervolgens de uitgelezen kans om het duel in het slot te gooien. Hatzidiakos verspeelde de bal achterin, maar de Engelsen lieten de fout onbestraft. AZ werd bijna geholpen door Thilo Kehrer die een voorzet bijna achter zijn eigen doelman werkte. In de extra tijd van de wedstrijd kreeg AZ alsnog de deksel op de neus. Pablo Fornals tikte raak nadat het helemaal open lag bij AZ: 1-0.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez (M. De Wit/84), Clasie, Reijnders, Mijnans (D. De Wit/70); Van Brederode (Lahdo/80), Pavlidis, Karlsson (Meerdink/84)