Directeur van AZ teleurgesteld na escalatie: "Ik sprong er nog tussen"

De algemeen directeur van AZ, Robert Eenhoorn, is teleurgesteld in de afloop van de wedstrijd gisteravond. Na het fluitsignaal braken er rellen uit in het stadion van AZ.

"Ik sprong er nog tussen, maar dit was mij ook te machtig. Ik was te laat om mensen nog toe te spreken", zegt Eenhoorn na afloop van de wedstrijd tegen de NOS. Supporters van AZ, van de fanatieke aanhang achter de goal, braken door een hek dat hun tribune scheidde van de hoofdtribune. "Je hoopt dat het hek het houdt, maar dit was niet het geval. Dit is niet goed gegaan en uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk."

Voor de wedstrijd was het onrustig bij het station in Alkmaar. Eenhoorn merkte dat die onrust zich naar het stadion verplaatste. "Ik ben vlak voor de wedstrijd altijd beneden en ik merkte al dat er veel rumoer was", zegt hij. "Vorige week was het daar ook al wat rumoerig, maar hier waren we te laat."

Eenhoorn vindt het teleurstellend hoe de avond is geëindigd. "Ik kan de jongens op het veld weinig verwijten."