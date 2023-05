Hoe de Europese droom van AZ op de meest ruwe wijze uit elkaar spatte

Het sprookje - AZ in een Europese finale - leek zo dichtbij, maar spatte gisteravond ruw uit elkaar. AZ slaagde er niet in de finale van de Conference League te halen. Een flinke deceptie die direct na de wedstrijd echter verbleekte door grove ongeregeldheden op de tribunes. NH blikt terug op een roerige dag in Alkmaar.

De ongeregeldheden begonnen rond 14.00 uur, toen de politie constateerde dat veel West Ham-fans niet op de plek waren die ze was aangewezen. Om gedoe in de stad te voorkomen was door de gemeente op de Paardenmarkt een fanzone ingericht, waar de Britten ongestoord zouden kunnen kijken. NH-verslaggever Edward Dekker constateerde om 14.00 uur dat daar slechts tien fans waren, terwijl op andere plekken in de stad juist wel veel Britten te vinden waren.

De politie verzocht de groepen zich naar de Paardenmarkt te verplaatsen. Kort daarna ging het mis in de buurt van het station. Supporters van AZ, gesteund door supporters van Cambuur, gingen daar op de vuist met de Britten van West Ham, gesteund door supporters van FC Groningen. Nadat de rust tijdelijk leek teruggekeerd ging het voor de aanvang van de wedstrijd opnieuw mis bij het station. De politie greep in toen een groep West Ham-supporters aankwam met de trein bij Alkmaar CS. Hierbij waren geen AZ-supporters betrokken. Rellen in het stadion Direct na de wedstrijd gaat het finaal mis. Er ontstaat gedoe op de hoofdtribune, waar ook spelers van beide clubs bij betrokken raken. Supporters van AZ van de fanatieke aanhang achter de goal braken door een hek dat hun tribune scheidde van de hoofdtribune. Zij zochten direct de confrontatie met de West Ham-aanhangers en konden pas worden teruggedreven toen de Mobiele Eenheid in actie kwam. Ook AZ-spits Vangelis Pavlidis stond tussen de vechtende supporters.

Vorige week in Londen ging het ook al mis op de tribunes. Toen moesten genodigden van AZ, waaronder de familie van trainer Pascal Jansen, van de tribune geëvacueerd worden nadat er een dreigende situatie ontstond door supporters van West Ham. Gewonden, maar geen aanhoudingen Bij de ongeregeldheden na de wedstrijd zijn gewonden gevallen, maar het is nog niet duidelijk hoe veel dat er precies zijn. Later vandaag komt daar meer informatie over. De politie liet vanmorgen weten dat er voor zover bekend geen aanhoudingen zijn verricht.