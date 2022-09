Geldboete en lege vakken voor AZ bij twee Europese thuisduels na ongeregeldheden

AZ moet een boete van 50.000 euro betalen en speelt de Europese thuiswedstrijden tegen Vaduz en Apollon Limassol zonder supporters in vak W, X1 en X2. Dat heeft de UEFA bepaald na ongeregeldheden tijdens het duel met het Portugese Gil Vicente in de play-offs van de Conference League.

Supporters van de Alkmaarse club gooiden voorwerpen op het veld tijdens de wedstrijd. AZ had in maart al een voorwaardelijke straf gekregen, omdat dit ook gebeurde tegen FK Bodo/Glimt. De thuiswedstrijd tegen Gil Vicente eindigde in 4-0.

