Enthousiast AZ zet megastap richting groepsfase Conference League

De groepsfase van de Conference League ligt binnen handbereik voor AZ. De Alkmaarders wonnen vanavond in eigen huis met 4-0 van Gil Vicente, dankzij treffers van Dani de Wit, Mayckel Lahdo, Vangelis Pavlidis en Mees de Wit. Een zeer terechte verwinning, want de Portugese ploeg kwam er in Alkmaar nauwelijks aan te pas.

AZ op voorsprong tegen Gil Vicente - Orange Pictures

Energiek In een redelijk gevuld AZ-stadion begon de thuisploeg energiek aan de play-offs van de Conference League. Niet altijd even nauwkeurig, maar de ploeg van Pascal Jansen speelde wel met veel overtuiging. Nadat spits Vangelis Pavlidis al een paar keer gevaarlijk voor het doel verscheen, was het halverwege de eerste helft Dani de Wit die AZ met het hoofd op voorsprong zette. Het is de vierde treffer van de aanvallende middenvelder in dit prille Europese seizoen.

Na de openingstreffer bleef AZ de aanval zoeken. Waar de zomerse aanwinsten Zinho Vanheusden, Riechedly Bazoer en Jens Odgaard door blessures ontbraken. Dat gold ook voor Jesper Karlsson. De Zweedse sterspeler is al de hele zomer geblesseerd en zijn plek werd tegen de Portugezen wederom ingenomen door Myron van Brederode. Trainer Pascal Jansen koos voor dezelfde elf namen als afgelopen weekend tegen Sparta. Lahdo Na rust was AZ nog steeds heer en meester. De nummer vijf van de Portugese competitie van vorig seizoen kwam er zelden uit en kreeg geen grote kansen. Via Tijjani Reijnders en Pavlidis kreeg AZ kansen op een grotere voorsprong, maar AZ was niet altijd even nauwkeurig in de afronding. Dat gebeurde wel zo'n twintig minuten voor tijd. Invaller Mayckel Lahdo tikte een voorzet van de rechterkant van Hakon Evjen binnen. In de slotfase werd het Alkmaarse feestje nog mooier door treffers van Pavlidis en invaller Mees de Wit. Door dit resultaat kan AZ eigenlijk de groepsfase van de Conference League niet meer mislopen is de return volgende week in Noord-Portugal vrijwel zeker een formaliteit. Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos (Sugawara/87), Beukema, Martins Indi, Kerkez (De Wit/71); Clasie, Reijnders, D. De Wit; Evjen, Pavlidis (Barasi/87), Van Brederode (Lahdo/71).