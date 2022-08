Kerkez van schlemiel naar held bij AZ: "Ik word dan dubbel zo gek"

In de 2-3 overwinning van AZ op Sparta was er een hoofdrol weggelegd voor Milos Kerkez. De linksachter gaf in het duel een assist, was schuldig aan de 2-2 van Sparta en was ook nog eens de maker van de winnende treffer. "Het is een eer om voor zo’n grote club te scoren."

"Ik word altijd gek als ik een doelpunt scoor. Ik word al gek als ik een assist geef, dus na een doelpunt word ik dubbel zo gek", vertelt Kerkez na afloop van het duel. Visualiseren De Hongaarse jeugdinternational maakte bovendien zijn eerste in het shirt van AZ. Kerkez: "Het is een eer om voor zo’n grote club te scoren. Om eerlijk te zijn had ik mij al eens voorgesteld hoe het zou zijn om te scoren en om het dan te vieren met de fans." Tekst gaat verder onder de video.

Extreem snelle treffer Na acht seconden keek AZ al tegen een achterstand aan. Het openingsdoelpunt van Vito van Crooij bleek achteraf het snelste doelpunt ooit te zijn in de eredivisie. "We werden compleet verrast. We hadden ons voorbereid op een aantal scenario's, maar deze hadden we niet verwacht", zei AZ-trainer Pascal Jansen na afloop van het duel.

