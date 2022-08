Zonder Bazoer treft AZ een typisch Portugese ploeg

Geen Riechedly Bazoer morgenavond in de selectie van AZ. Dat geldt ook voor Jens Odgaard, Jesper Karlsson en Zinho Vanheusden. Ondanks deze afwezigen is het vertrouwen groot bij AZ voor de play-offs van de Conference League. Tegenstander in Alkmaar is het Portugese Gil Vicente. "Een typisch Portugese ploeg."

AZ draait de laatste weken prima. In de competitie won de ploeg van Pascal Jansen twee keer. Eerst versloegen de Alkmaarders in eigen huis Go Ahead Eagles (2-0) en afgelopen weekend pakten ze Sparta in Rotterdam (2-3). En in Europa zette AZ achtereenvolgens Tuzla City en Dundee United op zij.

Reijnders

In al deze wedstrijden stond Tijjani Reijnders steevast in de basis. De afgelopen jaren moest de vaardige middenvelder het vaak doen met invalbeurten. Nu lijkt hij zeker van zijn plek en dat betekent hij morgenavond aan de bak mag tegen deze 'typisch' Portugese ploeg. "Uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat ze niet eens gaan tijdrekken."

