AZ krijgt kans na kans, maar speelt onnodig gelijk tegen NEC

Zonder de geblesseerde Bruno Martins Indi en Vangelis Pavlidis heeft AZ met 1-1 thuis gelijkgespeeld tegen NEC. De ploeg van trainer Pascal Jansen kreeg met name in de tweede helft veel kansen, maar de winnende treffer werd niet gemaakt.

Pavlidis is minimaal één maand uitgeschakeld. Martins Indi had licht klachten en werd vervangen door Maxime Dekker die zijn basisdebuut voor AZ maakte.

Na een kwartier spelen was het Myron van Brederode die na een goede actie een mooie kans creëerde, maar zijn inzet ging over de goal. AZ kreeg kansen via Reijnders, De Wit en Odgaard, maar dat resulteerde niet in treffers. NEC werd gevaarlijk via Oussama Tannane.

AZ sterker

De ploeg van trainer Pascal Jansen werd sterker en sterker in de eerste helft en een goal hing in de lucht. Richting de rust schoot Hatzidiakos voorlangs na een prachtige AZ-aanval. De Alkmaarders lieten de bal prima rondgaan maar goals werden er niet gemaakt in de eerste 45 minuten van de wedstrijd.