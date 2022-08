Witry vertrekt bij AZ en Van Brederode definitief bij A-selectie

Kort verblijf

De 25-jarige Witry kwam in de zomer van 2021 naar AZ. Echt doorbreken deed hij niet. Hij speelde in totaal 47 wedstrijden voor de Noord-Hollanders, maar deed dat regelmatig als invaller. Ook dit seizoen kwam hij in de eredivisie slechts twee keer in actie voor AZ. Hij moest genoegen nemen met invalbeurten in de wedstrijden tegen Sparta (3-2 winst) en Go Ahead Eagles (2-0 winst).

Smaakmaker

De 19-jarige Myron van Brederode sluit definitief aan bij de A-selectie van AZ. De linksbuiten is één van de smaakmakers bij de ploeg van trainer Pascal Jansen dit seizoen. In alle drie de eredivisie-duels van de Alkmaarders begon de aanvaller in de basis. In de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles maakte hij zijn enige goal van het nog prille seizoen.