Basisdebutant Myron van Brederode krijgt de lach niet meer van zijn gezicht

Een droom die uitkwam voor Myron van Brederode zondag. De negentienjarige aanvaller begon verrassend in de basis bij AZ tegen Go Ahead Eagles en bepaalde vlak voor tijd de 2-0 eindstand. "Dat is waar je van droomt." Dat betekende wel heel veel interviews voor Van Brederode na afloop.

Veel media-aandacht voor de scorende basisdebutant Myron van Brederode - NH Nieuws

Het begon voor Myron van Brederode allemaal in de jeugd van sv Overbos uit Hoofddorp. De laatste jaren speelde hij in de jeugdopleiding van AZ en nu voor de eerste keer in de basis van de Alkmaarse hoofdmacht. Dat kwam ook mede door het ontbreken van sterspeler Jesper Karlsson. De Zweedse aanvaller is al een tijdje geblesseerd. "Lat hoog gelegd" Trainer Pascal Jansen liet Van Brederode de afgelopen weken al een paar keer invallen en nu gaf hij het talent de kans om vanaf het eerste fluitsignaal te starten. "Hij heeft de lat heel erg hoog gelegd." Tekst loopt door onder de video.

Trainer Pascal Jansen over het basisdebuut van Myron van Brederode - NH Nieuws

Verrassend De basisplaats van Van Brederode was wel enigszins verrassend te noemen, dat vond hij zelf trouwens ook. "Ik was verrast, al kreeg ik al wel een beetje signalen." De Hoofddorper hoorde het nieuws dat hij in de basis begon zaterdag al van zijn trainer. Tekst loopt door onder de video.

Myron van Brederode over z'n eerste basisplek bij AZ - NH Nieuws

Donderdag mag Van Brederode samen met zijn teamgenoten een 1-0 achterstand tegen Dundee United omdraaien naar een winst. Dan is namelijk de return van de derde voorronde van de Conference League. AZ - Dundee United begint om 21.00 uur.