16 AZ-fans melden zich bij politie na rellen in stadion

Over hun verder identiteit doet de politie op dit moment nog geen uitspraken. Een aantal andere mensen is volgens de politie al herkend op de filmpjes en beelden uit het stadion.

Dat betekent niet dat dit aantal ook allemaal uiteindelijk wordt aangemerkt als verdachten. "Zij zeggen bijvoorbeeld over een hek te zijn geklommen, maar niemand hebben geslagen. Dat gaan we uitzoeken. Ze worden gehoord door de recherche."

Er zouden 24 foto's worden getoond in de uitzending van Opsporing Verzocht . "Dit zijn er al minder", zo licht Erwin Sintenie van de politie toe. Zestien mensen hebben zich inmiddels dus gemeld op het politiebureau.

Opsporing Verzocht - vanavond om 21.10 uur op NPO 2 - is een programma dat door de politie soms tactisch wordt ingezet voor het zoeken naar misdadigers. Hoeveel foto's van de vermeende relschoppers vanavond worden getoond en hoe duidelijk die zijn, is niet bekend. Mensen hebben tot 16.00 uur vandaag om zich te melden, aldus de politie.

AZ heeft inmiddels bekend gemaakt de plannen het uitbreiden van staanplaatsen in het stadion - fanatieke supporters staan hier graag vanwege de sfeer - op dit moment on hold te zetten.

Na een inventarisatie onder fans van de Alkmaarse club zouden er mogelijk honderden zogenoemde safe standing-plekken bijkomen. Supporters vertelden eerder tegen NH dat het afgelopen seizoen in toenemende mate te druk was op die plekken, waardoor er onenigheid was binnen de fanatieke fans van AZ.