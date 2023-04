Coke en bedreigingen onder fanatieke aanhang AZ: "Mijn club is geen familieclub meer"

Supporters van AZ willen dat het clubbestuur snel wat doet aan de veiligheid en het voetbalplezier in het stadion. Er dreigt namelijk een 'explosie' binnen de harde kern. Een deel van de nieuwe, jonge garde in Alkmaar zou vernielingen en geweld plegen, ruzie zoeken en drugs gebruiken in het bijzijn van kinderen van andere fans.

Hij gooit het op de aanzuigende werking van de jonge aanhang met hoodies, die, zo moet hij toegeven, óók zorgen voor veel gejuich en sfeer. "Natuurlijk is het daar leuker staan. Als ik naar een wedstrijd ga, wil ik ook niet zitten. En voor liederen moet je in ons vak zijn."

Zo is het te druk in het vak van de harde kern. Als centraal punt is dat X1 en aan weerszijden vak X2 en W. "Ik heb al jaren een seizoenkaart en dus ook een vaste plek", aldus een supporter van AZ tegen NH. "Maar moet regelmatig de strijd aangaan met gasten met een losse kaart die ook in dat vak willen staan."

Hoewel supportersgeweld van alle tijden is, merken meerdere supporters van AZ dat er sinds corona in het imposante stadion langs de A9 wel echt wat is veranderd op de tribune.

Voetbalgeweld is weer hot topic. Een minderjarige hooligan die een speler van zijn club aanvalt , de bloedende wond op het hoofd van Ajacied Davey Klaassen door een aansteker uit het publiek, vechtende supporters in Volendam en ook Alkmaar is niet onbesproken.

In een mail naar de directie van het Alkmaarse AZ beschrijft een voetbalsupporter vandaag zijn zorgen. "Ik heb in dertig jaar bij deze mooie club al heel wat meegemaakt en gezien, maar wat er de laatste tijd allemaal gebeurt, lijkt erger te worden en baart me zorgen."

"Ik was ook echt niet altijd zoete lieve Gerritje, maar zoals het nu gaat? Dat was toen niet. Het is veel harder en veel meer geworden." Nadat vorige week zaterdag vanuit het uitvak van Heerenveen brandende fakkels op het veld werden gegooid als vergelding op een actie van de AZ-aanhang in een eerder duel, werd het onrustig in het vak van de harde kern van de Alkmaarders.

Maar de discussies die hij over zijn plek met jongens heeft monden steeds vaker uit in scheldpartijen, bedreigingen of zelfs geweld. "Het wordt steeds grimmiger. Er is geen respect meer." Een andere AZ-supporter van het eerste uur die NH spreekt, onderstreept die lezing.

Het zorgt voor een opgefokte sfeer en ook onrust binnen de harde AZ-kern. "Ik hoor dat echt om me heen. Mensen zijn bang, het is angstaanjagend. En binnenkort zou er weleens een explosie kunnen komen."

"Toen ik terugkwam van een plaspauze in de rust van AZ - Lazio zaten drie gasten te roeptoeteren op onze plekken. Ze wisten van de drank niet eens meer waar ze de eerste helft hadden gekeken en wilden niet weg, ook niet toen ik mijn seizoenkaart liet zien." Ook zijn er in het stadion dingen van de muur gesloopt. "Omdat ze dachten dat er camera's in zaten."

Het drugsgebruik in het stadion is een doorn in het oog van andere supporters. "Eerst hoorden we af en toe wat gesnuif achter een wc-deur bij het supportershome", beschrijft de mailer. "Maar tegenwoordig staan ze gewoon voor de neus van mijn jongen coke in hun neus te stoppen."

Naast frustratie over de onrust is het vooral hun clubhart dat huilt. "Dit kan niet de bedoeling zijn. Mijn kinderen willen graag mee naar AZ. En die beschrijft zichzelf als familieclub. Voor mij voelt het nu niet zo."

De ander zegt: "Harder straffen. En niet in Alkmaar maar een meldplicht in een andere, verre stad met lange reistijd. Zodat ze ook rondom de wedstrijd in de stad geen ellende kunnen veroorzaken."

In de noodkreet naar de directie van AZ staan ook positieve woorden. Want er vinden wel degelijk zo nu en dan gesprekken plaats tussen de club en supporters uit verschillende groepen. "Maar als je anderen een paar keer aanspreekt op wangedrag ze luisteren niet, ben je er wel klaar mee. Daarbij: als je de verkeerde treft, heb je een pot met heibel."

AZ onderzoekt uitbreiding staanplaatsen

Supporterscoördinator (SLO) van AZ Patrick Ton laat weten dat er al grote stappen zijn gezet in Alkmaar. "Vorig jaar waren er vernielingen in bussen en incidenten dat supporters naar het bezoekersvak gingen en dat is nu helemaal niet meer aan de orde. En ja, er is een nieuwe grote groep supporters die we door corona even uit het oog zijn verloren, en die nog niet zo gewend zijn hoe het op de tribune bij uit en thuiswedstrijden gaat. En er is, zoals ook in de horeca bijvoorbeeld, een bepaalde verharding richting stewards, minder respect, maar we zijn daar echt mee bezig."

Directeur van AZ Robert Eenhoorn reageert: "Zoals iedere club zijn we ook met supportersgroepen in gesprek. In heel Nederland worden de fanatieke vakken steeds fanatieker en zijn stavakken enorm populair. We zien inderdaad dat mensen van het ene naar het andere gaan."

Daarom heeft de Alkmaarse club een enquête afgenomen onder AZ-aanhangers. "Daaruit blijkt dat er meer interesse is in staanplaatsen en we zijn aan het bekijken of en hoe we aan die wens kunnen voldoen. Of hoe we dat kunnen doen met scheidingen. Alleen willen we dat eerst bespreken met de achterban. Mogelijk is dit iets voor richting het volgende seizoen."

Over het drugsgebruik zegt hij: "Dat is allemaal niet goed. Drugs zijn verboden in het stadion en wij doen er alles aan om te zorgen dat mensen veilig zijn en plezier hebben. Dat geldt ook voor vuurwerk. De jongen die afgelopen weekend vuurwerk afstak op de tribune heeft een stadionverbod gehad." Zouden drugshonden een optie zijn? "Ja, dat zou kunnen."