Onderzoek naar brandende fakkels bij AZ - Heerenveen: 'Vooropgezette actie van jongeren'

Volgens hem zou er ook geen sprake zijn van ruzie tussen de aanhang van de twee clubs. AZ-directeur Robert Eenhoorn spreekt zijn ergernis uit tegen de verslaggever. "Ik kan je niks van enige realiteitszin over wat hier gebeurt geven."

De wedstrijd is vervolgens door de scheidsrechters stilgelegd en de spelers verlaten het veld. Gertjan Verbeek, oud-coach van beide teams en tegenwoordig analist, zegt kort na het incident tegen ESPN : "Dit is zeer uitzonderlijk. Normaal gesproken zijn dit vredelievende supporters."

Op 1 april speelde de Alkmaarse club tegen de Friezen. In de tiende minuut, kort na het doelpunt van Heerenveen, steken mensen die middag in het uitvak rode fakkels aan en gooiden die op het veld.

De politie laat dus over afgelopen zaterdag aan NH Nieuws weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht. Wel loopt er een onderzoek.

Ook mensen daar steken fakkels af: foto's bij NOS is te zien dat er een brandje was . Bij de uitwedstrijd van de Alkmaarders, Heerenveen tegen AZ op 14 januari in het Abe Lenstra Stadion dus, werden in de elfde minuut ook al brandende fakkels op het veld gegooid.

Update om 15.56 uur: tien personen in beeld, drie stadionverboden

sc Heerenveen meldt op hun website het fakkelincident 'onacceptabel' te vinden. Nog tijdens de wedstrijd zijn volgens de club vijf personen uit het gastenvak verwijderd. In ieder geval drie personen worden bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod.

Ook kijkt de club of de schade (vernieling veld en mogelijke boete) op betrokkenen kan worden verhaald. "In totaal tien personen worden door de club onderzocht. AZ levert camerabeelden aan van in het stadion. Ze willen gooiers, maar ook mogelijke faciliteerders straffen.

“We zijn enorm boos", aldus algemeen directeur van sc Heerenveen Cees Roozemond. "Deze actie is schadelijk voor de club en past niet bij sc Heerenveen. Het is een idiote, vooropgezette actie, waarbij veelal jonge individuen betrokken zijn. Dit heeft niks meer met supporteren te maken. Het moge duidelijk zijn dat wij de daders voorlopig niet meer in het stadion willen zien."