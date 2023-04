Discutabel doelpunt levert AZ puntje op tegen sc Heerenveen

AZ is in eigen huis blijven steken op een gelijkspel tegen sc Heerenveen. Na een snelle tegentreffer zorgde Mexx Meerdink met een discutabele goal voor de 1-1. Dat was ook de eindstand in Alkmaar. De wedstrijd lag tien minuten stil, nadat uitsupporters fakkels op het veld gooiden.

Een duimpje van Sam Beukema na de gelijkmaker - Pro Shots / Jasper Ruhe

Een zeer slecht begin van AZ, want eerste kans van Heerenveen lag al in het netje. Osame Sahraoui gaf hard voor, waarna Sydney van Hooijdonk de bal achter Mathew Ryan tikte: 0-1. De Alkmaarders lieten zich niet van de wijs brengen en werden gevaarlijk via Vangelis Pavlidis, Yukinari Sugawara en Mats Köhlert. De Duitse verdediger van Heerenveen maakte bijna een eigen goal. AZ leek door te drukken, totdat de wedstrijd werd gestaakt na vuurwerk op het veld. Jens Odgaard kreeg de eerste kans na een onderbreking van tien minuten. De Deen stond ook aan de basis van de volgende mogelijkheid, maar Pavlidis vond Xavier Mous op zijn weg. In de tegenstoot leek Heerenveen de voorsprong te verdubbelen. Pelle van Amersfoort jaste de bal tegen de touwen, alleen bleek er een medespeler buitenspel te staan. Sam Beukema kopte in de blessuretijd nog op de paal. De verdediger stond voor het eerst sinds de uitwedstrijd tegen Heerenveen weer in de basis na blessureleed. Tekst gaat verder onder de tweet.

