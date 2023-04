Van den Brom kijkt uit naar confrontatie van oude clubs: "AZ een beter geheel"

De kwartfinales van de Conference League komen er bijna aan. In Alkmaar en omstreken kijkt iedereen reikhalzend uit naar de confrontatie van AZ met het Belgische Anderlecht. Met extra belangstelling doet John van den Brom dat ook. De trainer heeft een verleden bij beide clubs. "AZ is meer een geheel en heeft betere individuele spelers.”

John van den Brom als trainer van Lech Poznan - Pro Shots / SIPA USA

Met zijn huidige club Poolse Lech Poznan behoort Van den Brom ook tot de laatste acht van dit derde Europese toernooi. "Ik was eigenlijk nog nooit in Polen geweest", vertelt de oud-trainer van AZ aan de telefoon. De 56-jarige vertrok afgelopen zomer naar Polen, waar de Amsterdammer Denny Landzaat zijn assistent is. "Het is echt een mooi, maar ook een groot land. Regelmatig pakken we het vliegtuig bij uitwedstrijden. En een busreis van acht à negen uur is geen uitzondering." Fiorentina Net zoals in Nederland nadert de competitie in Polen ook haar einde. Vorig seizoen veroverde Lech Poznan het kampioenschap en op dit moment staat de club van Van den Brom op de derde plek. "We kenden een moeilijke start, maar daarna ging het goed. We spelen leuk voetbal en de Europese successen maken het seizoen speciaal." Lech Poznan neemt het in de kwartfinale van de Conference League op tegen het Italiaanse Fiorentina. "Een pittige tegenstander. Ik ben benieuwd, maar ik heb er alle vertrouwen in. Thuis hebben we in Europa nog niet verloren." Tekst loopt door onder de video.

John van den Brom maakte luchtballonvaart bij AZ - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

"Het is nog nooit gebeurd dat een Poolse club de kwartfinale van een Europees toernooi heeft bereikt", vervolgt Van den Brom zijn verhaal over de Europese triomftocht van Lech Poznan. "Dat voelt natuurlijk geweldig. Voor de club, maar ook heel bijzonder voor mij als coach. Heel voetballiefhebbend Polen spreekt hierover en dat je een rol daarin mag spelen als coach is uiteraard geweldig."

"Wij treffen AZ in de finale, altijd blijven dromen en positief denken" John van den Brom

Hatzidiakos “Ik hoopte eigenlijk op Anderlecht of AZ als tegenstander in de kwartfinale, maar nu vind ik het speciaal dat ze tegen elkaar spelen.” AZ gaat donderdag 13 april eerst op bezoek in de Belgische hoofdstad en een week later is de return in Alkmaar. “Ik kijk alle wedstrijden van AZ. En ik vind het knap dat AZ er altijd weer in slaagt om er een mooi geheel van te maken, ondanks de vele transfers die de spelers maken. Uit mijn tijd is alleen Pantelis Hatzidiakos nog over.” Tekst loopt door onder de foto.

John van den Brom als trainer van Lech Poznan - Pro Shots / SIPA USA

Droomfinale "Anderlecht volg ik iets minder, ik heb ook het idee dat de club door de Europese successen wat is opgefleurd. Onder de nieuwe trainer gaat het na de winterstop in de competitie ook wat beter." De Deense coach Brian Riemer nam in december het stokje over van de ontslagen Italiaanse coach Felice Mazzu. Van den Brom kan zijn oude werkgevers niet treffen in een eventuele halve finale, maar wel bij de eindstrijd. "Dus wij treffen AZ in de finale", lacht de ervaren oefenmeester door de hoorn. "Altijd blijven dromen en positief denken." Naast AZ, Anderlecht, Lech Poznan en Fiorentina zitten ook West Ham United, AA Gent, Basel en Nice in de kwartfinales van de Conference League.