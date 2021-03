Op bezoek in Genk bij het trainersduo Van den Brom en Haar: "Hier nog intensiever"

GENK - Het gaat weer goed met Dennis Haar en John van den Brom bij Genk. Na mindere resultaten bereikte het trainersduo met de Belgische topclub de halve finale van de beker en staan ze derde in de competitie. We zochten beide heren op. "Ik ben direct en dat kan af en toe rot me bek uitkomen."

"Genk bestaat pas sinds 1988 en is een ambitieuze club", vertelt Dennis Haar over zijn werkgever waar hij nu ruim vier maanden voor werkt. "Genk heeft in een rap tempo veel voor elkaar gekregen en dat is volgens mij uniek in Europa. Maar belangrijker vind ik hoe je ontvangen wordt. En ik kreeg gelijk het gevoel dat ik erg welkom was."

Intensiever

Bij Genk is Haar de rechterhand van John van den Brom. De twee coaches werkten eerder al samen bij AZ en FC Utrecht. "Hier is het nog intensiever. We wonen immers in hetzelfde appartementencomplex. We eten vaak samen en kijken voetbal."