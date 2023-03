Voetbalsupporters massaal op de vuist in Volendam, 3 agenten gewond

Met veel strijd aan beide kanten eindigde de degradatiestrijd tussen FC Volendam en FC Emmen in een voor FC Volendam zeer belangrijke 3-1 zege . Deze strijd ging na de wedstrijd verder achter het voetbalstadion in Volendam. Op beelden op sociale media is te zien dat voetbalsupporters met elkaar vechten. Ook wordt er met fietsen gegooid.

Een politiewoordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat drie agenten zijn mishandeld toen ze probeerden de supporters uit elkaar te halen: "Collega's kregen klappen en schoppen. Eén collega kreeg van alles naar zijn hoofd geslingerd. Ik heb het hier over fysieke spullen."

Man uit Emmen opgepakt

In Zwolle hebben ze later in de avond een 33-jarige man uit Emmen kunnen aanhouden. Waarom deze man is aangehouden is nog niet helemaal duidelijk en of hij nu nog vastzit ook niet. "Ook de politie heeft de beelden ontvangen en er waren ook agenten uit Emmen bij, dus zo hebben ze deze man kunnen aanhouden", legt de politiewoordvoerder uit.

Het onderzoek naar de vechtpartij is in volle gang en daarom sluit de politie meerdere aanhoudingen niet uit.